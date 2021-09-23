الجزائر تؤكد التزامها بمعاهدة الحظر الشاملة للتجارب النووية

الجزائر - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة لروبرت فلويد الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، خلال لقائهما اليوم الخميس على التزام الجزائر بدعم جهوده الرامية لتحقيق أهداف المعاهدة وبناء عالم خال من الأسلحة النووية.

وجاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لتسليم الجزائر وألمانيا الرئاسة المشتركة للمؤتمر المعني بتسهيل دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إلى كل من جنوب إفريقيا وإيطاليا، حسبما أفاد لعمامرة عبر حسابه على موقع تويتر.

وأضاف أن الجزائر ستواصل دعم هذا المسار الأممي المهم، انطلاقا من المآسي والآلام التي تعرضت لها جراء التجارب النووية المدمرة للقوة الاستعمارية.