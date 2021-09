رعب وفزع وهروب من النوافذ.. هجوم مسلح على جامعة في روسيا والمتهم طالب- صور وفيديو

كتبت - إيمان محمود

استيقظت روسيا صباح اليوم الاثنين، على حادث مفجع في إحدى الجامعات الواقعة بوسط البلاد، بعدما فتح طالب النار داخل الحرم الجامعي وتسبب في سقوط قتلى وجرحى.

وفي تسجيلات مصوّرة بثّتها وسائل الإعلام الرسمية وقيل إنها التقطت خلال الاعتداء، ظهر شخص يرتدي اللون الأسود وخوذة يحمل سلاحا ويسير في حرم جامعة بيرم الحكومية الروسية الواقعة في منطقة الأورال.

وخلف الهجوم حتى الآن 8 قتلى و24 جريحا، تم نقل 7 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، أحدهم حالته خطرة.

reports of another school shooting in Russia; this time at Perm State University. Russian agencies say there are casualties. pic.twitter.com/jkeyGDLO05 — Mike Eckel (@Mike_Eckel) September 20, 2021

وأفادت الخدمة الصحفية للجامعة في بيان أعقب الهجوم: "عند حوالي الساعة 11 صباحا، دخل شخص مجهول حرم الجامعة بسلاح وبدأ بإطلاق النار ما تسبب بوقوع 4 إصابات –قبل أن يرتفع العدد لاحقًا-. جميع أجهزة المدينة والجامعة في حال استنفار، يرجى توخي الحذر"، قبل أن يتبيّن لاحقًا أن مُطلق النار هو أحد طلاب الجامعة.

وأضافت الخدمة، أنه تم إنهاء جميع الفصول الدراسية في الجامعة.

another angle of the same building at Perm State University; students jumping out of windows. (video from @bazabazon) pic.twitter.com/AvLm1OFg44 — Mike Eckel (@Mike_Eckel) September 20, 2021

وأفادت الخدمة الصحافية بجامعة بيرم الحكومية بأن الجاني استخدم ما يسمى بالسلاح الناري "الصادم"، وهو سلاح تم تصميمه لإطلاق مقذوفات مطاطية أو بلاستيكية غير قاتلة، ولكن يمكن تعديلها لإطلاق ذخيرة أخرى.

حبس طلاب وموظفو الجامعة أنفسهم في الغرف، وحثت الجامعة أولئك الذين يمكنهم مغادرة الحرم الجامعي على القيام بذلك.

نقلت وكالة (تاس) الحكومية للأنباء عن مصدر- لم تذكر اسمه- في هيئة إنفاذ القانون قوله إن بعض الطلاب قفزوا من نوافذ أحد المباني.

وأعلنت وزارة الداخلية الروسية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على منفذ الهجوم.

The shooter who opened fire at Russia’s Perm State University, leaving several people wounded. pic.twitter.com/0tc46ZUbPM — Raj Shekhar Jha (@rajshekharTOI) September 20, 2021

وحتى الآن، لم يتم تحديد ملابسات الحادث، لكن سفيتلانا بيترينكو، الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، قالت لوكالة "سبوتنيك" إن مسؤولي تطبيق القانون حددوا هوية الطالب الذي من المفترض أنه أطلق النار، وتم اعتقاله.

وقالت: "وفقا للتقارير، في 20 سبتمبر، فتح طالب، كان على أرض أحد مباني جامعة بيرم الحكومية الوطنية للبحوث، النار على آخرين. ويجري تحديد البيانات المتعلقة بالقتلى والمصابين. تم تحديد هوية المشتبه به".

وأشارت بيترينكو إلى أن التحقيق يحدد ملابسات الحادث.

#Breaking news #News #Very urgent The death toll from the shooting at Perm University in Russia has increased to five people. Shooter - Eliminated pic.twitter.com/1x1vnOfN1B — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) September 20, 2021

ونشرت وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي صورة يُرجح أنها لمنفذ الهجوم، وهو يحمل السلاح وكميات كبيرة من العتاد.

وأظهرت صورة منفذ الهجوم وهو مصاب ويتلقى الاسعافات في حرم الجامعة.