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روسيا تدين الغارة الأمريكية الأخيرة في أفغانستان وتدرس إمكانية تقديم مساعدات إنسانية إليها

03:32 م الخميس 02 سبتمبر 2021
روسيا تدين الغارة الأمريكية الأخيرة في أفغانستان وتدرس إمكانية تقديم مساعدات إنسانية إليها

روسيا تدين الغارة الأمريكية الأخيرة في أفغانستان

وكالات:

أدانت روسيا الغارة الأمريكية الأخيرة التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين في العاصمة الأفغانية كابل، وأكدت أنها تبحث إمكانية تقديم مساعدات إنسانية إلى هذا البلد، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الخميس إلى أن الغارة التي نفذت بواسطة طائرة مسيرة في 29 أغسطس أصبحت خطوة أخيرة في سبيل تواجد قوات حلف الناتو في أفغانستان، لافتة إلى أن هذه الضربة العسكرية أدت إلى انهيار مبنى سكني وأودت بأرواح تسعة أشخاص بينهم ستة أطفال.

وتابعت: "ندين بشدة هذه الحالة لاستخدام القوة بشكل تعسفي".

ووصفت المتحدثة نتائج حملة الناتو العسكرية في أفغانستان بأنها "ليس إخفاقا بل كارثة"، موضحا أن المشاكل القديمة في هذا البلد، مثل الإرهاب وتجارة المخدرات وتردي مستوى المعيشة، لم تحل خلال السنوات الـ20 الماضية بل وتفاقمت في كثير من الأحوال.

روسيا الغارات الأمريكية أفغانستان حركة طالبان

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