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مظاهرة محدودة أمام الكونجرس تضامنًا مع معتقلي أحداث شغب الكابيتول

11:55 م السبت 18 سبتمبر 2021
مظاهرة محدودة أمام الكونجرس تضامنًا مع معتقلي أحداث شغب الكابيتول

الكونجرس الأمريكي

وكالات

نظم عشرات من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مظاهرة السبت أمام مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية، تضامنًا مع مقتحمي مبنى الكونجرس خلال أحداث ٦ يناير الماضي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وذكرت الشبكة أن أعداد الشرطة والإعلاميين فاقت بفارق كبير عدد المحتشدين حول مبنى الكونجرس.

وقالت إن عدد يتراوح بين 100 و200 شخصًا، شاركوا في المظاهراة بعضهم يحمل على كتفه أعلام جماعة ثري برسنترز اليمينية.

وكان عددهم أقل بكثير مما توقعه المنظمون بنحو 700 شخص ومن الآلاف الذين جلبوا الفوضى إلى مبنى الكونجرس في السادس من يناير الماضي.

الكونجرس الأمريكي أحداث شغب الكابيتول دونالد ترامب

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