مظاهرة محدودة أمام الكونجرس تضامنًا مع معتقلي أحداث شغب الكابيتول

وكالات

نظم عشرات من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مظاهرة السبت أمام مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية، تضامنًا مع مقتحمي مبنى الكونجرس خلال أحداث ٦ يناير الماضي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وذكرت الشبكة أن أعداد الشرطة والإعلاميين فاقت بفارق كبير عدد المحتشدين حول مبنى الكونجرس.

وقالت إن عدد يتراوح بين 100 و200 شخصًا، شاركوا في المظاهراة بعضهم يحمل على كتفه أعلام جماعة ثري برسنترز اليمينية.

وكان عددهم أقل بكثير مما توقعه المنظمون بنحو 700 شخص ومن الآلاف الذين جلبوا الفوضى إلى مبنى الكونجرس في السادس من يناير الماضي.