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إيران: تفكيك مجموعة إرهابية كانت تستهدف مراكز حيوية في البلاد

08:06 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
إيران: تفكيك مجموعة إرهابية كانت تستهدف مراكز حيوية في البلاد

تفكيك مجموعة إرهابية كانت تستهدف مراكز حيوية

طهران - (د ب أ)

قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية إنها قامت بتفكيك "مجموعة إرهابية" كانت تحاول استهداف "مراكز حيوية" في البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلاً عن تقارير تليفزيونية.
وقال التقرير إن المجموعة الإرهابية مدعومة "من وكالات استخبارات أجنبية"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

تفكيك خلايا إرهابية إيران الاستخبارات الإيرانية

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