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سيناتور جمهوري يطالب باستقالة وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين

08:10 ص الأربعاء 15 سبتمبر 2021
سيناتور جمهوري يطالب باستقالة وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين

السيناتور الجمهوري جوش هولي

واشنطن - أ.ش.أ:

طالب السيناتور الجمهوري جوش هولي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي باستقالة وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين بسبب دورهما في الإشراف على الانسحاب "الفوضوي" من أفغانستان، حسب وصفه.

وهدد هولي ، في تصريح اليوم، بالعمل على تعليق المصادقة على تعيين أي مرشح مدني من قبل الوزارتين ما لم تتم الاستجابة لمطلبه باستقالة أنتوني بلينكن وزير الخارجية ولويد أوستن وزير الدفاع.

يذكر أن هذا الموقف من جانب السيناتور الأمريكي قد يؤدي إلى تعطيل المصادقة على تعيين السفراء والمسئولين الآخرين في الوزارتين بعد أن كان ذلك يتم بسرعة من خلال الاقتراع الصوتي.​

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سيناتور جمهوري وزير الخارجية الأمريكي وزير الدفاع الأمريكي أفغانستان

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