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الكاظمي: العراق يتبع في علاقاته الخارجية نهج تغليب الحوار

12:11 ص الأربعاء 15 سبتمبر 2021
الكاظمي: العراق يتبع في علاقاته الخارجية نهج تغليب الحوار

مصطفى الكاظمي

العراق - (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن العراق يسير في علاقاته الخارجية على نهج تغليب الحوار.

وذكر مكتب الكاظمي - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - "إن رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث القضايا الراهنة على الساحتين العربية والإقليمية، وعموم الأوضاع في البلدان العربية، وآخر تطورات القضية الفلسطينية، ودور الجامعة العربية في تعزيز المسار الإيجابي ضمن هذه الملفات".

وأشار الكاظمي إلى الدور الذي تقوم به الجامعة العربية، في تقريب وجهات النظر، وتقليل التوترات، وفي تعزيز الحضور العربي في العراق؛ الأمر الذي يحظى بتجاوب شعبي وسياسي، مؤكدا أن العراق سائر في علاقاته الخارجية على نهج تغليب الحوار محل القطيعة والتصادم، وأنه يرى ضرورة الانفتاح على تبادل وجهات النظر بين الأشقاء.

من جانبه، أشاد أبو الغيط بـ "عودة العراق للاضطلاع بدوره الإقليمي والعربي"، ومن ثم "عودة مظفرة، لها انعكاساتها الإيجابية على عموم الملفات الإقليمية والعربية، ومنها ملفات تعزيز الأمن، والاستقرار، والتنمية المستدامة في المنطقة".

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مصطفى الكاظمي العراق رئيس الوزراء العراقي أحمد أبو الغيط

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