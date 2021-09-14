انتقادات أوروبية لتركيا على خلفية سجن سياسي كردي

بروكسل - (بي بي سي)

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء أنقرة لسجنها رئيس بلدية من أكراد تركيا، بسبب أنشطته وتصريحاته.

وقضت الهيئة الأوروبية بتغريم أنقرة 10 آلاف يورو لصالح مقدم الشكوى تونجر بكيرهان الذي انتخب في 2014 كرئيس بلدية سيرت، في جنوب شرق البلاد، مدعوما من حزب "السلام والديمقراطية"، قبل إيداعه السجن دون محاكمة وإعفاءه من مهامه في 2016 على خلفية اتهامه بـ "الدعاية" لحزب العمال الكردستاني الذي تحظره تركيا.

واعتبرت المحكمة أن الإجراء " غير ضروري" في مجتمع يفترض أنه ديموقراطي يكفل حرية النقاش السياسي وأمرت بتسديد أنقرة مبلغ 3 آلاف يورو مقابل التكاليف والنفقات.