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بلينكن يدافع عن الانسحاب من أفغانستان في شهادة أمام المشرعين

09:34 م الإثنين 13 سبتمبر 2021
بلينكن يدافع عن الانسحاب من أفغانستان في شهادة أمام المشرعين

أنتوني بلينكن

واشنطن - (د ب أ)

دافع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الانسحاب من أفغانستان، وقال للمشرعين إن القوات الأمريكية كانت ستتعرض لهجمات حركة طالبان إذا ظلت هناك لفترة أطول، واعتبر أن إبقاء القوات في أفغانستان لم يكن مهما على أي حال.

ومن المنتظر أن يقول بلينكن للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في شهادة غدًا الثلاثاء وفقًا لملاحظات معدة مسبقًا "لا يوجد دليل على أن البقاء لفترة أطول كان سيجعل قوات الأمن الأفغانية والحكومة الأفغانية أكثر مرونة أو قادرة على الاعتماد على نفسها. إذا كانت 20 عامًا ومئات المليارات من الدولارات من الدعم والمعدات والتدريب غير كافية، فلماذا سيحدث عام آخر أو خمسة أعوام أو عشرة أي فرق؟" وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وستكون جلسة الاستماع أول فرصة للنواب لإجراء استجواب علني لأحد أبرز مسؤولي الإدارة حول انسحاب القوات الأمريكية وإجلاء 124 ألف شخص، من بينهم أمريكيون وأفغان ومواطنون من دول أخرى، في الأسابيع الماضية مع تقدم حركة طالبان السريع في مختلف أنحاء أفغانستان.

أنتوني بلينكن واشنطن أفغانستان جو بايدن

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