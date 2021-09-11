رئيس البرلمان العراقي يزور القاهرة الثلاثاء المقبل

بغداد- (د ب أ):

يصل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، إلى القاهرة الثلاثاء المقبل في زيارة رسمية.

وذكرت صحيفة " الصباح" العراقية، السبت، أن الحلبوسي سيقوم بالزيارة استجابة لدعوة من مجلس النواب المصري.

ويلتقي الحلبوسي خلال الزيارة عددا من المسؤولين المصريين، كما سيتم التوقيع على اتفاقية مع مجلس النواب المصري بهدف تبادل الخبرات وإقامة دورات تدريبية وتوحيد المواقف إزاء الأحداث المختلفة.