Masrawy logo white

رئيس البرلمان العراقي يزور القاهرة الثلاثاء المقبل

10:30 ص السبت 11 سبتمبر 2021
رئيس البرلمان العراقي يزور القاهرة الثلاثاء المقبل

محمد الحلبوسي

بغداد- (د ب أ):

يصل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، إلى القاهرة الثلاثاء المقبل في زيارة رسمية.

وذكرت صحيفة " الصباح" العراقية، السبت، أن الحلبوسي سيقوم بالزيارة استجابة لدعوة من مجلس النواب المصري.

ويلتقي الحلبوسي خلال الزيارة عددا من المسؤولين المصريين، كما سيتم التوقيع على اتفاقية مع مجلس النواب المصري بهدف تبادل الخبرات وإقامة دورات تدريبية وتوحيد المواقف إزاء الأحداث المختلفة.

محمد الحلبوسي البرلمان العراقي العراق بغداد

الخبر التالى:

عرقلة رحلات الطيران في تايوان مع اقتراب إعصار "شانتو"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
413

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

731

متعافون اليوم

291585

إجمالي الإصابات

16836

إجمالي الوفيات

244793

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر..السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا