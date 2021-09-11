باكستان تسجل 3480 إصابة جديدة بفيروس كورونا و82 وفاة

إسلام آباد- (أ ش أ):

سجلت السلطات الصحية في باكستان 3 آلاف و480 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و201 ألف و367 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم السبت، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 82 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 26 ألفا و662 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و82 ألفا و988 متعافيا، بعد أن تماثلت 3121 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 91 ألفا و717 حالة.

​