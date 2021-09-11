Masrawy logo white

باكستان تسجل 3480 إصابة جديدة بفيروس كورونا و82 وفاة

07:50 ص السبت 11 سبتمبر 2021
باكستان تسجل 3480 إصابة جديدة بفيروس كورونا و82 وفاة

أرشيفية

إسلام آباد- (أ ش أ):
سجلت السلطات الصحية في باكستان 3 آلاف و480 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و201 ألف و367 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم السبت، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 82 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 26 ألفا و662 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و82 ألفا و988 متعافيا، بعد أن تماثلت 3121 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 91 ألفا و717 حالة.

هذا المحتوى من

باكستان فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

كاليفورنيا توافق على تسريع عملية إنهاء حياة المصابين بأمراض لا شفاء منها

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
413

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

731

متعافون اليوم

291585

إجمالي الإصابات

16836

إجمالي الوفيات

244793

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا