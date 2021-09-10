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‏الإعلام العبري يكشف هوية الأسيرين المعتقلين (صور)

10:07 م الجمعة 10 سبتمبر 2021
‏الإعلام العبري يكشف هوية الأسيرين المعتقلين (صور)

وكالات:

كشفت وسائل الإعلام العبرية، مساء يوم الجمعة، عن هوية الأسيرين الفلسطينيين اللذين اعتقلا اليوم، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وقال الإعلام العبري، إن عملية اعتقال الأسيرين يعقوب قادري ومحمود العارضة تمت بناء على إفادة من أحد الأشخاص في الناصرة الذي شاهدهما في سيارة.

وأضافت أن الشرطة هرعت بسرعة كونها منتشرة في الشمال بشكل كبير واعتقلتهما.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه قد تم تحويلهما الى التحقيق لدى الشاباك.

وأفادت قناة 12 العبرية مساء الجمعة بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت اثنين من الأسرى الهاربين من سجن جلبوع في محيط جبل القفزة في الناصرة.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 2 من أصل 6 من الأسرى الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع.

وكانت تقارير قالت إن قوات الجيش الإسرائيلي، التي تبحث عن ستة معتقلين فلسطينيين فروا من سجن شديد الحراسة، اعتقلت العديد من أقارب الستة.

وقالت منظمة للأسرى الفلسطينيين إن خمسة أفراد من عائلات محمود العارضة ومناضل نفيعات ومحمد العارضة اعتقلوا ليل الأربعاء.

الإعلام العبري إسرائيل فلسطين الشرطة الإسرائيلية

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