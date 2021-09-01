إسرائيل تعلن تخفيف بعض القيود المفروضة على قطاع غزة



تل أبيب - (بي بي سي)

أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء تخفيف بعض القيود المفروضة على قطاع غزة، بما يشمل توسيع منطقة الصيد قبالة شواطئه، وإعادة فتح معبر كرم أبو سالم، وزيادة حصة القطاع المحاصر من المياه وعدد تصاريح التجار.

وأشارت وحدة وزارة الدفاع الخاصة بتنسيق الأعمال في الأراضي الفلسطينية (كوغات) في بيان إلى "مصادقة المستوى السياسي على توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 15 ميلاً بحريًا"، و"إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، بشكل كامل لإدخال المعدات والبضائع".

ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع من موافقة إسرائيل على السماح بإدخال معدات وبضائع للمشاريع المدنية الدولية، ومشاريع القطاع الخاص، واستيراد المركبات الجديدة، والسماح بتجارة الذهب بين القطاع والضفة الغربية.

كما تشمل إجراءات التخفيف زيادة حصة القطاع من المياه بواقع "خمسة ملايين متر مكعب"، والسماح لخمسة آلاف تاجر إضافي بالمرور عبر معبر بيت حانون ليرتفع إجمالي عددهم إلى "سبعة آلاف تاجر".

وتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، لكنها مشروطة "بمواصلة الحفاظ على استقرار أمني طويل الأمد، وسيتم بحث توسيعها وفقا لتقييم الوضع"، حسب البيان.

واليوم قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد للصحفيين إن "هدف الحكومة الوحيد في غزة هو الحفاظ على السلام"، مضيفًا "لسنا مهتمين بالعودة إلى غزة، ولسنا مهتمين بخنق غزة بالحصار".

وأكد لابيد "نريد فقط التأكد من عدم قيام أحد بإطلاق الصواريخ في اتجاهنا، وإذا كانت حماس ستضمن السلام والهدوء، فيمكنها ضمان اقتصاد فعال ومساعدات إنسانية لسكان غزة". وكانت إسرائيل قد انسحبت من القطاع عام 2005.