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تشكيل مركز قيادة لقوات الانتفاضة العامة الأفغانية للتصدي لطالبان

11:32 م الإثنين 09 أغسطس 2021
تشكيل مركز قيادة لقوات الانتفاضة العامة الأفغانية للتصدي لطالبان

الرئيس أشرف غني

كابول - (د ب أ)

اتفقت مجموعة من القادة السياسيين الأفغان والرئيس أشرف غني في اجتماع اليوم الاثنين على تشكيل مركز قيادة مشترك لقوات الانتفاضة العامة لتحسين إدارتها وتجهيزها وتقويتها في القتال ضد طالبان.

وحضر الاجتماع في قصر الرئاسة عبدالله عبدالله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية وعدد من القادة السياسيين بمن فيهم عبد رب الرسول سياف ومحمد يونس قانوني والمشير عبد الرشيد دستم ومحمد محقق ورؤساء مجلس الامة، اليوم الاثنين، بحسب بيان القصر.

وقال القصر عقب الاجتماع "اتفقا على تعبئة وتقوية وتجهيز سريع لقوى الانتفاضة العامة في إطار الحكومة" لمحاربة طالبان، بحسب قناة"طلوع نيوز" الأفغانية.

وقالت المصادر إن القادة السياسيين الرئيسيين سيكونون جزءًا من مركز القيادة هذا، الذي سيحشد الناس في مختلف المجالات لمحاربة طالبان.

كما يأتي وسط انتشار سريع للقتال وسقوط ستة عواصم إقليمية في يد طالبان في أربعة أيام فقط.

وسيطر مسلحو طالبان على أكثر من نصف مناطق أفغانستان وطوقوا نحو 12 عاصمة إقليمية منذ أن بدأت القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة انسحابها من البلاد في أوائل مايو الماضي.

أشرف غني قوات الانتفاضة العامة الأفغانية حركة طالبان

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