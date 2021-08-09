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دعم فلسطيني فوري وعاجل إلى تونس

02:40 م الإثنين 09 أغسطس 2021
دعم فلسطيني فوري وعاجل إلى تونس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وكالات:

وجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بتقديم دعم فوري وعاجل، وفق الإمكانيات الفلسطينية المتاحة، إلى تونس.

وأفاد موقع "موزاييك إف إم" بأنه "جرى اليوم تسليم 50 جهاز مكثف أوكسجين لإدارة الصحة العسكرية بالمشفى العسكري بتونس"، وذلك بحضور السفير الفلسطيني لدى تونس، هائل الفاهوم، ومدير إدارة الصحة العسكرية بتونس، الفريق مصطفى الفرجاني، والعميد فتحي المطوسي، مدير المشفى العسكري.

وبحسب "موزاييك إف إم" تأتي هذه المبادرة في "إطار تفاعل الشعب الفلسطيني وحراكه لنصرة الشعب التونسي في معركته لمجابهة فيروس كورونا، وفي إطار العلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين".

الرئيس الفلسطيني محمود عباس تونس أحداث تونس فلسطين

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