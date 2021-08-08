Masrawy logo white

اليابان توسع حالة الطوارئ بسبب كورونا لتشمل 8 محافظات أخرى

06:57 ص الأحد 08 أغسطس 2021
اليابان توسع حالة الطوارئ بسبب كورونا لتشمل 8 محافظات أخرى

أرشيفية

طوكيو - أ ش أ:
وسعت اليابان اليوم الأحد من حالة الطوارئ في البلاد لتشمل ثماني محافظات إضافية في المرحلة شبه الطارئة لفيروس كورونا، ومن المقرر أن تستمر الطوارئ حتى 31 أغسطس الجاري.
وذكرت صحيفة (جابات تايمز) - على موقعها الإلكتروني - أن الحكومة ستستمر في دعوة الناس إلى اتخاذ تدابير شاملة ضد العدوى في وقت يتزايد فيه عدد الحالات الجديدة التي تتسبب فيها السلالة دلتا شديد العدوى.
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من جهود الحكومة للحد من الزيادة الهائلة في عدد الاصابات الجديدة عبر حالة الطوارئ وإجراءات شبه الطوارئ، فلا يوجد ما يشير إلى أنه سيتم السيطرة على الموجة الخامسة من الإصابات في البلاد في وقت قريب.
وتسمح حالة شبه الطوارئ لحكام المقاطعات بفرض قيود مماثلة ولكن أقل صرامة من تلك التي تم فرضها بموجب إعلان الطوارئ.
وبموجب الإجراء شبه الطارئ، ستدعو الحكومة المطاعم والحانات في المحافظات الثماني المضافة حديثا وهي فوكوشيما وإيباراكي وتوتشيجي وجونما وشيزوكا وآيتشي وشيجا وكوماموتو إلى الإغلاق قبل الساعة 8 مساءً. والتوقف عن تقديم المشروبات الكحولية تماما بشكل مبدأي. كما سيسمح للمنشآت في المناطق التي تتراجع فيها اعداد الحالات الجديدة بتقديم المشروبات الكحولية حتى الساعة 7 مساءً.
وقال بعض المسؤولين الحكوميين والخبراء في الأمراض المعدية إن حالة الطوارئ يجب أن تغطي البلاد بأكملها.

هذا المحتوى من

Asha
اليابان حالة الطوارئ فيروس كورونا تدابير وقائية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
61

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

224

متعافون اليوم

284641

إجمالي الإصابات

16566

إجمالي الوفيات

232825

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| كورونا في 24 ساعة| سبب وفاة دلال عبد العزيز وتحذير من الصحة.. واستئناف طلبات العمرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا