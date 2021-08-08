باكستان: 4455حالة إصابة و 68حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
إسلام آباد - (د ب ا):
أعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في باكستان اليوم الأحد تسجيل 4455 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة مليون و 67 ألفا و 580حالة.
ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول أنه تم تسجيل 68حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 23 ألفا و 865 حالة.
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