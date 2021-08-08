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باكستان: 4455حالة إصابة و 68حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

08:27 ص الأحد 08 أغسطس 2021
باكستان: 4455حالة إصابة و 68حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

إسلام آباد - (د ب ا):
أعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في باكستان اليوم الأحد تسجيل 4455 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة مليون و 67 ألفا و 580حالة.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول أنه تم تسجيل 68حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 23 ألفا و 865 حالة.

باكستان فيروس كورونا حالات وفاة

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