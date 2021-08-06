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اليمن يرحب بتعيين الأمم المتحدة هانس جراندبرج مبعوثا خاصا لليمن

10:02 م الجمعة 06 أغسطس 2021
اليمن يرحب بتعيين الأمم المتحدة هانس جراندبرج مبعوثا خاصا لليمن

الأمم المتحدة

عدن - (أ ش أ):

رحبت الحكومة اليمنية اليوم الجمعة، بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة لهانس غراندبرغ مبعوثا خاصا جديدا لليمن خلفا لمارتن غريفيث.

وجددت وزارة الخارجية وشئون المغتربين اليمنية -في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- التأكيد أن الحكومة اليمنية ستظل تمد يدها للسلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا وستقدم كل الدعم للمبعوث الجديد، بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الانقلاب والحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية.

وعبرت الوزارة عن أملها في أن يعمل المبعوث الجديد وبما يتمتع به من خبرة ودراية في الشأن اليمني، على استئناف الجهود السياسية الرامية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في ظل الإجماع الدولي على ضرورة إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية عبر الحوار والتفاوض.

هذا المحتوى من

الأمم المتحدة اليمن هانس جراندبرج وزارة الخارجية وشئون المغتربين اليمنية

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