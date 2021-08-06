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بريطانيا: إعطاء 8ر85 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

07:02 م الجمعة 06 أغسطس 2021
بريطانيا: إعطاء 8ر85 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

لقاح كورونا

لندن - (د ب أ):

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه تم إعطاء إجمالي 8ر85 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 183 ألفا و 686 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في بريطانيا قبل نحو 33 أسبوعا.

وأفادت البيانات بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا وصل إلى 01ر6 مليون حالة، والوفيات 130 ألفا و 390 حالة.

وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و 27 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

لقاح كورونا بريطانيا لندن أمريكا جامعة جونز هوبكنز

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