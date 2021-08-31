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مقتل 17 شخصًا على الأقل بعد سقوط حافلة من ارتفاع 200 متر في بيرو

06:40 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
مقتل 17 شخصًا على الأقل بعد سقوط حافلة من ارتفاع 200 متر في بيرو

سقوط حافلة من ارتفاع 200 متر في بيرو

ليما - (د ب أ)

لقى ما لا يقل عن 17 شخصًا حتفهم إثر خروج حافلة عن الطريق وسقوطها من ارتفاع 200 متر في وسط بيرو، وفقا لما ذكرته إذاعة "أر بي بي" نقلاً عن الشرطة اليوم الثلاثاء.

وأصيب في الحادث 20 شخصًا آخرين.

وكانت الحافلة تسافر من هوانوكو في منطقة جبال الأنديز إلى العاصمة ليما عندما وقع الحادث بالقرب من بلدة تشوسيكا.

ولا يزال سبب الحادث غير واضح حتى الآن.ويحقق المحققون فيما إذا كان السائق قد نام أثناء القيادة.

يشار إلى الحوادث الخطيرة للحافلات ليست شائعة في بيرو، حيث أن حالة الطرق قد تكون صعبة وحالة الحافلات ليست دائمًا جيدة.

خروج حافلة عن الطريق بيرو منطقة جبال الأنديز

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