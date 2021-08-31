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جوتيريش لـ رئيسي: حريص للعمل مع الحكومة الإيرانية الجديدة

10:22 ص الثلاثاء 31 أغسطس 2021
جوتيريش لـ رئيسي: حريص للعمل مع الحكومة الإيرانية الجديدة

أنطونيو جوتيريش

طهران- (د ب أ):

بعث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش برسالة إلى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي هنأه فيها على تولي منصبه، وأكد فيها الحرص على التعامل مع حكومته لتحقيق السلام والأمن في جميع أنحاء العالم.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) الثلاثاء عن رسالة جوتيريش:" تصديكم لرئاسة بلادكم تتزامن مع ظروف خطيرة تواجه بلدكم ودول المنطقة والعالم، حيث نواجه جميعا العديد من التحديات المشتركة، بما في ذلك وباء كورونا وتغير المناخ والصراعات الطويلة والمدمرة، بما في ذلك في الشرق الأوسط".

وأضاف: "الأمم المتحدة وأنا شخصيا نحرص على العمل مع الحكومة الإيرانية الجديدة تحت قيادتك لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "أعول على تعاونكم لمواصلة تعزيز القيم والتطلعات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".

وتولى رئيسي منصبه في وقت سابق من الشهر الجاري، خلفا للرئيس السابق حسن روحاني.

أنطونيو جوتيريش الحكومة الإيرانية إبراهيم رئيسي تغير المناخ وباء كورونا

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