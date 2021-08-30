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متحدث باسم حماس: لقاء عباس وجانتس طعنة في ظهر شعبنا

10:31 ص الإثنين 30 أغسطس 2021
متحدث باسم حماس: لقاء عباس وجانتس طعنة في ظهر شعبنا

حركة حماس - ارشيفية

غزة- (د ب أ):

شن متحدث باسم حركة حماس هجوما حادا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد اللقاء الذي جمعه الليلة الماضية مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس.

وكتب عبد اللطيف القانوع، الناطق الإعلامي باسم حركة حماس، على موقع تويتر، أن اللقاء "طعنة في ظهر شعبنا وتضحياته وخيانة لدماء الشهداء".

واتهم الرئيس الفلسطيني بالعمل على "تجميل وجه الاحتلال"، معتبرا أن عباس في هذا اللقاء "لا يمثل شعبنا"، وإنما يمثل نفسه.

حركة حماس لقاء عباس وجانتس محمود عباس بيني جانتس

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