متحدث باسم حماس: لقاء عباس وجانتس طعنة في ظهر شعبنا

غزة- (د ب أ):

شن متحدث باسم حركة حماس هجوما حادا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد اللقاء الذي جمعه الليلة الماضية مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس.

وكتب عبد اللطيف القانوع، الناطق الإعلامي باسم حركة حماس، على موقع تويتر، أن اللقاء "طعنة في ظهر شعبنا وتضحياته وخيانة لدماء الشهداء".

واتهم الرئيس الفلسطيني بالعمل على "تجميل وجه الاحتلال"، معتبرا أن عباس في هذا اللقاء "لا يمثل شعبنا"، وإنما يمثل نفسه.