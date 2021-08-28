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السودان يرحب بتعيين أوباسانجو مبعوثًا ساميًا للاتحاد الأفريقي

04:55 م السبت 28 أغسطس 2021
السودان يرحب بتعيين أوباسانجو مبعوثًا ساميًا للاتحاد الأفريقي

وزارة الخارجية السودانية

الخرطوم- أ ش أ:

رحبت وزارة الخارجية السودانية، بقرار الاتحاد الأفريقي بتعيين الرئيس النيجيري الأسبق أولوسيجون أوباسانجو مبعوثاً ساميا للاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي.

وأعربت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، السبت، عن الأمل في أن يكون تعيين أوبسانجو خطوة في طريق تعزيز السلم والأمن والاستقرار والحوار السياسي في المنطقة.

وأكد السودان، الرئيس الحالي لمنظمة إيجاد، على أن مواجهة التحديات الكبيرة التي تجابه منطقة القرن الأفريقي تتطلب شراكة عضوية وحقيقية بين الاتحاد الأفريقي والإيجاد، إعمالا بمبدأ تكاملية الجهود بين الاتحاد الأفريقي والمنظمات والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في مجال السلم والأمن.

وأعرب السودان عن تطلعه للعمل المشترك والتنسيق الوثيق والفعال مع الاتحاد الأفريقي والمبعوث السامي إكمالا للجهود التي بدأها رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، لمواجهة التحديات الراهنة بالمنطقة.

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وزارة الخارجية السودانية الاتحاد الأفريقي السودان

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