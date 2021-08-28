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وزير الطاقة الإماراتي: قمة بغداد مؤشر على عودة العراق لدوره بالمنطقة

03:35 م السبت 28 أغسطس 2021
وزير الطاقة الإماراتي: قمة بغداد مؤشر على عودة العراق لدوره بالمنطقة

وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي

بغداد- أ ش أ:

قال وزير الطاقة والبنية التحتية للإمارات العربية المتحدة سهيل المزروعي، إن قمة بغداد خطوة مهمة ومؤشر على طريق عودة العراق لدوره الطبيعي المأمول في المنطقة.

وأضاف المزروعي - خلال كلمته في قمة بغداد للتعاون والشراكة - أن الحضور الإقليمي والدولي يعبر عن الاهتمام الكبير بدعم العراق، والوقوف بجانبه خلال هذه المرحلة للعمل من خلال منطلق نحو الأمام لتعزيز شراكته الإقليمية.

وأكد أن المؤتمر يعتبر مبادرة شجاعة تهدف إلى تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، والعمل على ملاقاة وتوحيد رغبة الشعوب في التنمية والرخاء.

وأشار إلى دور وموقف الإمارات الثابت على الدوام الرامي إلى دعم العراق والوقوغ إلى جانبه لما فيه مصلحة شعبه والتنمية والرخاء ومواجهة التحديات التي يتعرض لها.

ولفت وزير الطاقة الإماراتي إلى أن العراق القوي المستقر يجعل هناك تعزيزا لأركان السلام الإقليمي والعالمي نظرا لما يمتلكه من مقدرات مادية وبشرية متميزة.

وأوضح أن الإمارات تؤمن بأهمية التعاون بين الدول وحل المشكلات والنزاعات بشكل سلمي وأن هذا هو ما تتمناه شعوب الشرق الأوسط.

وأكد أن الإمارات لن تتدخر جهدا في التعاون مع أشقائها خلال الفترة المقبلة لدعم العراق وتحويل نتائج هذا الموتمر إلى برامج وسياسات تنفذ على أرض.

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