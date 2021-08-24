ألمانيا تحقق في حوادث تسمم داخل جامعة

برلين- (بي بي سي):

بدأت السلطات في ألمانيا تحقيقا على خلفية الاشتباه في محاولة قتل من بعدِ تعرضِ 7 طلاب بإحدى الجامعات لما يعتقد أنها عملية تسمم.

ووفقا لما قالته في هذا الصدد جامعة دارمشتات الحكومية للتكنولوجيا والعلوم التقنية فإن عبوات الحليب والماء التي صرح بتقديمها في أحد أجزاء حرمها الجامعي، كانت ملوثة بمادة غير معروفة حتى الآن محذرة طلابها من تناول أي طعام أو شراب من المقصف هناك موضحة أنه يمكن التعرف إلى السوائل الملوثة من خلال رائحتها النفاذة.

ويتردد أن الطلاب السبعة الذين ظهرت عليهم أمس الاثنين أعراضٌ تشبه الآم التسمم قد اشتكوا أيضا من تغير لون أصابعهم وأقدامهم وتشير التقارير إلى أن أحدهم حالته حرجة في المستشفى.