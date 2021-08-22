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بريطانيا تطلب عقد قمة طارئة لـG7 بشأن أفغانستان

04:38 م الأحد 22 أغسطس 2021
بريطانيا تطلب عقد قمة طارئة لـG7 بشأن أفغانستان

بوريس جونسون

وكالات:

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن زعماء مجموعة السبع الكبار( G7) سيعقدون الثلاثاء القادم اجتماعا طارئا لمناقشة تطورات الوضع في أفغانستان.

وكتب جونسون على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد: "سأعقد الثلاثاء اجتماعا لزعماء G7 لإجراء محادثات عاجلة بشأن أفغانستان. من المهم حيويا أن يعمل المجتمع الدولي معا من أجل ضمان أمن عمليات الإجلاء، ومنع حدوث أزمة إنسانية، ودعم الشعب الأفغاني في تأمين ما تم تحقيقه من الإنجازات خلال السنوات الـ20 الماضية".

ويأتي ذلك على خلفية استمرار عمليات الإجلاء الغربية من العاصمة الأفغانية كابل التي سقطت قبل أسبوع في قبضة حركة "طالبان" التي لن تواجه أي مقاومة تذكر من قبل قوات الحكومة المعترف بها دوليا.

بوريس جونسون أفغانستان مجموعة السبع الكبار G7 بريطانيا

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