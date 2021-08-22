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القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية: لم نتلق أوامر بتوفير أماكن إيواء مؤقتة للاجئين الأفغان

11:17 ص الأحد 22 أغسطس 2021
القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية: لم نتلق أوامر بتوفير أماكن إيواء مؤقتة للاجئين الأفغان

القوات الأمريكية

سول-(د ب أ):

قالت قيادة القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد إنها لم تتلق بعد أوامر بتوفير أماكن إيواء مؤقتة للاجئين الأفغان.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية العقيد لي بيترز القول لها اليوم :"لم تتلق قواتنا حتى الآن أي أوامر بتوفير أماكن إيواء مؤقتة أو غيرها من المساعدات للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان".

وأضاف :"إذا تلقينا مثل تلك الأوامر فإننا سنتعاون في هذا الشأن مع وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، إلى جانب الحكومة الكورية الجنوبية، مع الحفاظ على التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي والموقف الدفاعي القوي المشترك".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت أمس بأن الولايات المتحدة تدرس تخصيص بعض القواعد العسكرية الأمريكية المتواجدة خارج البلاد كمواقع إيواء للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان، ومن بينها تلك الموجودة في كوريا الجنوبية.

القوات الأمريكية كوريا الجنوبية أفغانستان

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