تقارير: بريطانيا تسعى لإقناع بايدن بتمديد عمليات الإجلاء من أفغانستان

لندن- (د ب أ):

كشفت تقارير صحفية في بريطانيا أن الحكومة البريطانية تسعى إلى إقناع الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمديد عمليات الإجلاء من أفغانستان لما بعد نهاية أغسطس الجاري.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز" البريطانية، السبت، استنادا إلى مصادر في الحكومة البريطانية.

يذكر أن الولايات المتحدة تعتزم إتمام انسحاب قواتها من أفغانستان بحلول 31 أغسطس، ولم يفصح بايدن في حديثه أمس الجمعة عما إذا كان من الممكن تمديد مهمة الإجلاء لما بعد هذا التاريخ.

وقال بايدن إنه يفترض أن من الممكن إتمام عمليات الإجلاء بحلول نهاية أغسطس، ولكنه أضاف أنه سيتخذ قرارا بهذا الشأن في وقت لاحق.

ووفقا لما ذكرته المصادر الحكومية البريطانية للصحيفة، من الممكن لهذا الموعد النهائي أن يعني اضطرار آلاف في أفغانستان ممن لهم الحق في الإنقاذ أن يبقوا هناك، وأضافت المصادر أن هذا الأمر سيؤثر بالدرجة الأولى على موظفين محليين أفغان عملوا لصالح القوات الغربية.

من جانبه، قال النائب المحافظ توبياس إلوود: "من المؤكد أنه سيتم ترك عدد كبير من المواطنين الأمريكيين وآخرين ستتعقبهم طالبان إذا لم يتم تمديد هذا الموعد النهائي لما بعد 31 أغسطس".

ووصل عدد الأشخاص الذين أجلتهم بريطانيا من كابول إلى نحو 2400 شخص حتى الآن، وتهدف الحكومة البريطانية إلى إجلاء نحو 1000 شخص يوميا.