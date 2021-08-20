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الرئيس التونسي ينهي مهام الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد

10:38 م الجمعة 20 أغسطس 2021
الرئيس التونسي ينهي مهام الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد

الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس - (أ ش أ):

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمرا رئاسيا، اليوم الجمعة، يقضي بإنهاء تكليف، علي سعيّد والي ولاية بن عروس.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية، فقد أصدر سعيد، أمرا رئاسيا آخر يقضي بإنهاء مهام أنور بن حسن الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

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قيس سعيد تونس مكافحة الفساد

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