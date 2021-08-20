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الولايات المتحدة تؤكد دعم المجر لتحقيق مستقبل ديمقراطي

08:42 ص الجمعة 20 أغسطس 2021
الولايات المتحدة تؤكد دعم المجر لتحقيق مستقبل ديمقراطي

أنتوني بلينكن

واشنطن- (أ ش أ):

أكدت الولايات المتحدة مواصلة دعمها لشعب المجر لتحقيق مستقبل ديمقراطي قائم على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، "إن واشنطن تقدر بشدة شراكتها مع المجر وتعهداتنا الثنائية لتعزيز الأمن العالمي وتعزيز تنويع الطاقة وتنمية علاقاتنا التجارية والاستثمارية".

وأضاف أن الولايات المتحدة تثمن أيضا تاريخ المجر الغني وتقاليدها بالإضافة إلى العديد من المساهمات الفريدة والقيمة التي قدمها المهاجرون المجريون إلى الولايات المتحدة.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "وبروح الصداقة والتعاون هذه، تتطلع الولايات المتحدة إلى العمل مع شركائنا المجريين عبر الأطلسي في مواجهة تحديات الديمقراطية وسيادة القانون".

واختتم البيان بتهنئة شعب المجر بمناسبة احتفالها بعيدها الوطني في 20 أغسطس.​

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أنتوني بلينكن الولايات المتحدة حقوق الإنسان

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