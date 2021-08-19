ألمانيا: لا توجد أسلحة تابعة للجيش الألماني في أيدي طالبان

برلين - (د ب أ):

نفت وزارة الدفاع الألمانية أن يكون الجيش الألماني قد ترك أسلحة لقوات الأمن الأفغانية أثناء انسحابه من أفغانستان.

وفي تصريحات للموقع الإلكتروني لصحيفة "فيلت" الألمانية، قال متحدث باسم الوزارة اليوم الخميس:" لم يتم تسليم أسلحة من أسلحة الجيش الألماني لقوات الأمن الأفغانية أثناء نقل الوحدة الألمانية".

وأضاف المتحدث أنه لهذا فليس هناك احتمال أن تكون أسلحة تابعة للجيش الألماني سقطت في أيدي قوات حركة طالبان " وليس لدينا أي معلومات تفيد بوجود اسلحة تابعة للجيش الألماني في أيدي طالبان".

وفي رد على سؤال من الصحيفة، قال المتحدث إن الغموض لا يزال يكتنف ما حدث لمعدات التسليح التي صرحت الحكومة الألمانية بتصديرها إلى أفغانستان في الفترة بين 2015 و2020 ومن بين ذلك "مركبات الطرق الوعرة ذات الحماية الخاصة أو معدات الاتصال أو أنظمة الدفاع الصاروخي للطائرات".

وأضاف " لا يتوافر لوزارة الدفاع في الوقت الراهن معلومات عن هذا الموضوع".