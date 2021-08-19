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الخارجية الفرنسية: 5 شروط تحتاجها "طالبان" للحصول على اعتراف دولي

08:12 ص الخميس 19 أغسطس 2021
الخارجية الفرنسية: 5 شروط تحتاجها "طالبان" للحصول على اعتراف دولي

وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان

باريس /أ ش أ/

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أنه يتعين على حركة طالبان التي سيطرت على أفغانستان التقيد بخمسة شروط مسبقة لكي يحظى نظامها باعتراف المجتمع الدولي، مشدداً على أن ما تدلي به الحركة المتشددة من تصريحات معتدلة لا قيمة له إن لم تقرن قولها بالفعل.
وقال لودريان في مقابلة مع شبكة "بي إف إم تي في" الإخبارية الفرنسية: "إذا كان الجيل الجديد من طالبان يريد اعترافاً دولياً، فيتعين عليهم أولاً أن يسمحوا بخروج الأفغان الذين يريدون مغادرة هذا البلد لأنهم خائفون، ومن ثم عليهم أن يحولوا دون أن يصبح بلدهم ملاذاً للإرهاب.. ويجب عليهم أن يثبتوا ذلك بشكل ملموس للغاية".
ولفت إلى أنه يتعين على طالبان أيضا السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الأفغانية، واحترام الحقوق، ولا سيما حقوق المرأة، وأخيرا أن يشكلوا حكومة انتقالية.
وحذر لودريان طالبان من أنهم إذا لم يلبوا هذه المطالب "فسيكونون منبوذين من المجتمع الدولي، وسيتطلب الأمر قدراً كبيراً من الحزم".

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Asha
الخارجية الفرنسية حركة طالبان اعتراف المجتمع الدولي أفغانستان

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