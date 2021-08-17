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"فيسبوك" تحظر طالبان من منصاتها

02:56 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
"فيسبوك" تحظر طالبان من منصاتها

شركة فيسبوك

كاليفورنيا - أ ش أ

حظرت شركة "فيسبوك" حركة طالبان وأي محتوى يروج لها من منصاتها الرئيسية، وتشمل فيسبوك وانستجرام وواتساب.

وقال متحدث باسم شركة فيسبوك - وفق ما أوردته شبكة "سي إن بي ٍسي" الأمريكية - إن الشركة تعتبر حركة طالبان، التي استخدمت منصات التواصل الاجتماعي لإبراز رسائلها منذ سنوات، منظمة إرهابية.

وأوضح أن لدى الشركة فريقًا متخصصا من مشرفي المحتوى يراقب ويزيل المنشورات والصور ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى المتعلقة بطالبان.

وقال متحدث باسم فيسبوك "طالبان خاضعة لعقوبات باعتبارها منظمة إرهابية بموجب قانون الولايات المتحدة وقد حظرناها من خدماتنا بموجب سياسات المنظمة الخطرة".

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فيسبوك حركة طالبان أفغانستان طالبان تحكم أفغانستان

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