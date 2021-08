هاكيندي هيشيليما "راعي الماشية" الذي أصبح رئيسًا لزامبيا

لوساكا- (بي بي سي):

حالف هاكيندي هيشيليما الحظ في المرة السادسة، وأصبح أخيرا رئيسا لزامبيا بعد خمس محاولات فاشلة. وهزم هيشيليما منافسه الرئيسي، الرئيس المنتهية ولايته إدغار لونغو، بأكثر من مليون صوت.

لكن من هو الرئيس الجديد؟ ولماذا نجح بعد سنوات من الفشل؟

وصف هيشيليما، 59 عاما، نفسه بأنه "راعي ماشية" عادي، كان يرعى ماشية أسرته في شبابه قبل أن يصبح أحد أغنى رجال زامبيا.

ويشار إلى الرئيس المنتخب وزعيم الحزب المتحد للتنمية الوطنية على نطاق واسع باسم "ايتش ايتش". ولد في بيئة متواضعة قبل أن يتمكن من الحصول على منحة دراسية في جامعة زامبيا، وتخرج لاحقا بدرجة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة برمنغهام في المملكة المتحدة.

واستمر في جني ثروة في مجالات التمويل والممتلكات وتربية المواشي والرعاية الصحية والسياحة.

لقد استخدم خلفيتيه المهنيتين لجذب الناخبين.

أخبر الناخبين أنهم بحاجة إلى رجل أعمال ناجح لفهم كيفية تحريك الاقتصاد في الدولة الغنية بالنحاس، حيث ترتفع معدلات البطالة. كما استخدم جذوره الزراعية لمناشدة المزارعين في البلاد، قائلاً إنه يستطيع تحويل زامبيا إلى سلة غذائية للمنطقة.

لكن قدرة هيشيليما على التواصل مع الناخبين الشباب ربما كانت العامل الأكبر في نجاحه. أكثر من نصف السبعة ملايين ناخب المسجلين في زامبيا تقل أعمارهم عن 35 عاما. ونحو واحد من كل خمسة منهم عاطلون عن العمل.

واجتاحت الجبهة الوطنية الحاكمة السلطة في عام 2011 واعدةً "بضرائب أقل، والمزيد من الأموال في جيوب الناس والمزيد من الوظائف". لكن ذلك لم يتحقق بالنسبة للعديد من الشباب وقد صوتوا بالملايين لصالح هيشيليما.

إحدى الطرق التي تواصل بها مع الشباب كانت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. لم تكن هذه هي الانتخابات الأولى التي حاول فيها هيشيليما استخدام فيسبوك وتويتر للتواصل مع الناخبين، لكنه رفع من مستوى ذلك مؤخرا.

كما أنه كان على استعداد لمواجهة الألاعيب "القذرة".

إذ أصدر العام الماضي مقطع فيديو بعنوان "قصة اثنين من المهنيين ..."، قدم هيشيليما على أنه رجل أعمال ذكي ومسؤول ولونغو كشخص ينفق كل أمواله في الحانات والنوادي الليلية. "أيهما أذكى؟" سأل الفيديو.

