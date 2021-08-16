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أنباء عن سقوط قتلى أثناء حالة الفوضى في مطار كابول

11:31 ص الإثنين 16 أغسطس 2021
أنباء عن سقوط قتلى أثناء حالة الفوضى في مطار كابول

مطار كابول

كابول- (بي بي سي):

تفيد الأنباء الواردة من أفغانستان بوقوع عدد من القتلى، في صالة الركاب بمطار كابول الدولي، في ظل حالة من التزاحم والفوضى؛ إثر محاولة مئات الأشخاص دخول المطار بالقوة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود عيان قولهم إن خمسة أشخاص، على الأقل، قُتلوا ونُقلت جثثهم إلى سيارة خارج المطار، مضيفين أنهم لم يتبينوا ما إذا كان القتلى قد سقطوا بطلقات نارية أم نتيجة للتدافع.

ونقلت الوكالة عن شهود آخرين القول إن عددا من الطائرات غادرت العاصمة الأفغانية.

من جانبها نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن شهود عيان القول إن 3 أشخاص قُتلوا، إثر إطلاق نار في صالة الركاب بمطار كابول، وإنهم رأوا الجثث الملطخة بالدماء ملقاة على الأرض.

ولم يحدد تقرير الصحيفة مصدر إطلاق النار.

وكان مسؤول أمريكي قد قال، في وقت سابق، إن القوات الأمريكية، المسؤولة عن تأمين مطار كابول، أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود.

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