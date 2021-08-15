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السعودية تعلن إجلاء كافة أعضاء سفارتها في كابول

09:48 م الأحد 15 أغسطس 2021
السعودية تعلن إجلاء كافة أعضاء سفارتها في كابول

السعودية

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، مساء الأحد، إجلاء كافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابول، نظرًا للأوضاع التي تشهدها أفغانستان.

وأكدت السعودية، وصول كافة أعضاء سفارتها في أفغانستان إلى المملكة.

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