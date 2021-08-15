السعودية تعلن إجلاء كافة أعضاء سفارتها في كابول
وكالات
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، مساء الأحد، إجلاء كافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابول، نظرًا للأوضاع التي تشهدها أفغانستان.
وأكدت السعودية، وصول كافة أعضاء سفارتها في أفغانستان إلى المملكة.
المملكة تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل pic.twitter.com/q9M70X3dyp— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 15, 2021
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