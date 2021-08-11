Masrawy logo white

الجزائر تستأجر طائرتين من الاتحاد الأوروبي لإخماد الحرائق

08:59 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
الجزائر تستأجر طائرتين من الاتحاد الأوروبي لإخماد الحرائق

حرائق الغابات في الجزائر

الجزائر - (د ب أ)

توصلت الجزائر لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي لاستئجار طائرتين لإخماد الحرائق كانتا تستخدمان في عملية مكافحة الحرائق المشتعلة باليونان.

ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي عن الوزارة الأولى قولها إنه "سيتم وضع الطائرتين حيز الاستغلال بدءا من غد الخميس في الولايات التي نشبت فيها حرائق الغابات، وذلك في إطار تسخير كل الإمكانيات والدعم لإطفاء هذه الحرائق".

ومن جهة أخرى، كشف عبد القادر عميروش النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، عن ارتفاع عدد ضحايا الحرائق بالمنطقة إلى 69 منهم 20 عسكريًا.

بينما سجل جهاز الدفاع المدني بولاية بجاية شرقي البلاد اليوم وفاة رجلين وامرأتين نتيجة الحرائق المشتعلة بالمنطقة.

وكان الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري أبرز خلال تفقده المفارز العسكرية المشاركة في جهود إطفاء حرائق الغابات بولايتي تيزي وزو وبجاية اليوم، استشهاد 28 عسكريًا وإصابة 14 أخرين بحروق متفاوتة الخطورة.

الجزائر الاتحاد الأوروبي حرائق الغابات

الخبر التالى:

بيلاروسيا تسحب موافقتها على تعيين السفيرة الأمريكية بعد فرض عقوبات عليها

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
83

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

71

متعافون اليوم

284789

إجمالي الإصابات

16582

إجمالي الوفيات

233298

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -مباشر.. الأهلي 1-1 الإسماعيلي.. بن يوسف يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا