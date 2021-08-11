"السيادة السوداني" يؤكد الاستعداد للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

السودان - (أ ش أ)

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، استعداد السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على ضرورة تحقيق العدالة بوصفها إحدى الركائز الأساسية التي قامت عليها ثورة ديسمبر.

واستقبل دقلو، اليوم الأربعاء، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، خلال اللقاء، أن اتفاقية جوبا لسلام السودان، أقرت مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية، لافتاً إلى أن الأمر متروك للجهات العدلية في كيفية محاكمتهم.

من جانبه، قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، عرضا للنائب الأول حول اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين السودانيين، مشيراً إلى أهمية تعاون السودان مع المحكمة الجنائية.

وأكد أن المحكمة تعتمد على السودان، لإحراز تقدم بشأن القضايا المتعلقة بمثول المطلوبين، مشيرا إلى أن فريقا من المحكمة سيزور السودان خلال الشهر المقبل، لجمع الأدلة المتصلة بقضية علي كوشيب، مطالبا بتقديم تسهيلات تعيين الوفد على أداء مهامه.