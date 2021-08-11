الهند تسجل أكثر من 38 ألف إصابة جديدة بكورونا

نيودلهي - أ ش أ:

سجلت الهند 38 ألفا و353 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 32 مليونا و36 ألفا و511 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 497 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 429 ألفا و179 شخصا.

وأفادت بأن 40 ألفا و13 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 31 مليونا و220 ألفا و981 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 386 ألفا و351 حالة.