واشنطن: حققنا ما نريد في أفغانستان بعد تقليص خطر القاعدة

وكالات:

أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة، حققت ما تريده في أفغانستان من خلال الوصول إلى منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وتقليص خطر القاعدة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأعلنت السلطات الأمريكية، سحب قواتها من أفغانستان، وبالمثل تنسحب معها قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتناقش الولايات المتحدة مع أنقرة إبقاء قوات تركية في مطار كابول، بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.