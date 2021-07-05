شكري يجتمع مع وزراء خارجية عرب في الولايات المتحدة بشأن سد النهضة

وكالات:

اجتمع وزير الخارجية سامح شكري، مع اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة، والتنسيق مع مجلس الأمن حياله.

وقال متحدث وزارة الخارجية، أحمد حافظ، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين إن "وزير الخارجية سامح شكري يواصل لقاءاته في نيويورك.. ويلتقي الآن باللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن حياله، والمكونة من الأردن والسعودية والعراق والمغرب والجامعة_العربية".

وكان شكري أعرب عن تطلعه إلى أن يظهر المجلس موقفًا محددًا، يعزز من فرص التوصل لاتفاق قانوني ملزم يلبي طموحات الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا)، مؤكدًا أن كل الوسائل متاحة حيال التعامل مع أزمة سد النهضة، مشيرًا -في الوقت ذاته- إلى أن مصر ترتكن إلى السلم في الإطار السياسي بهدف تجنب الصراع والصدام والتوتر الذي قد ينتج في منطقة القرن الإفريقي.‬