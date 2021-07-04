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وزير بريطاني:أقنعة الوجه ستكون اختيارًا شخصيًا بعد رفع قيود كورونا

01:59 م الأحد 04 يوليه 2021
وزير بريطاني:أقنعة الوجه ستكون اختيارًا شخصيًا بعد رفع قيود كورونا

تأثير فيروس كورونا على الرجال والنساء

لندن- (أ ش أ):

قال وزير الإسكان البريطاني روبرت جينريك، اليوم الأحد، إن أقنعة الوجه ستكون اختيارًا شخصيًا بعد الرفع النهائي لقيود فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وأضاف جينريك - وفقا لما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية - أن تدابير مكافحة فيروس كورونا في إنجلترا مثل المتطلبات القانونية لارتداء أغطية الوجه في الأماكن العامة المغلقة ستُترك للاختيار الشخصي بعد المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق.

وأوضح أنه من المقرر أن يحدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مزيدا من التفاصيل حول السياسة الوطنية بشأن بعض تلك القيود في الأيام المقبلة.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا كوفيد 19 المملكة المتحدة بريطانيا

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