وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الجزائري بالقاهرة

القاهرة - (أ ش أ):

عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم السبت، جلسة مباحثات مع وزير الشئون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

تناول اللقاء - الذى يتواصل بقصر التحرير - العلاقات المصرية الجزائرية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالا الى جانب القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام المباحثات.