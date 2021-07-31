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وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الجزائري بالقاهرة

07:42 م السبت 31 يوليه 2021
وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الجزائري بالقاهرة

سامح شكري وزير الخارجية

القاهرة - (أ ش أ):

عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم السبت، جلسة مباحثات مع وزير الشئون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

تناول اللقاء - الذى يتواصل بقصر التحرير - العلاقات المصرية الجزائرية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالا الى جانب القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام المباحثات.

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سامح شكري الخارجية المصرية رمطان لعمامرة

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