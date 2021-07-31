رغم إغلاق كورونا.. مظاهرة في ماليزيا تطالب باستقالة رئيس الوزراء

بانكوك- (د ب أ):

تظاهر عدة مئات من الأشخاص في كوالالمبور احتجاجا على الحكومة الماليزية، السبت، رغم حظر على التجمعات العامة في إطار إغلاق "شامل" لمكافحة فيروس كورونا.

وفي حين أن المظاهرة مرت دون حوادث، منعت الشرطة المتظاهرين من دخول ساحة تاريخية في المدينة وقالت إنها سوف تستجوب المنظمين.

وطالب المتظاهرون الذين كانوا يرفعون لافتات كُتب عليها "حكومة فاشلة" رئيس الوزراء محي الدين ياسين بالاستقالة بناء على مزاعم بتضليل الملك وسوء التعامل مع الجائحة.

وارتفعت إصابات كورونا اليومية أربعة أضعاف منذ إغلاق ثالث جرى فرضه في مايو الماضي ، لتسجل البلاد حصيلة يومية مرتفعة جديدة بلغت نحو 18 ألف إصابة اليوم السبت.

جاءت مظاهرة اليوم عقب مطالبات في البرلمان من جانب نواب المعارضة وبعض من ائتلاف محي الدين الأسبوع الماضي بالتنحي.

جرى اتهام محي الدين بخرق البروتوكول من خلال عدم الحصول على توقيع الملك عبدالله على الإنهاء المقرر لحالة الطوارئ يوم الأحد.

كانت جلسة البرلمان التي عقدت الأسبوع الماضي هي الأولى العام الجاري بعدما جرى تعليقه في يناير الماضي جراء موجة ثانية من الفيروس.

وبعدما أصدر الملك بيانا ينتقد فيه الحكومة يوم الخميس، قدم رئيس المعارضة أنور إبراهيم مقترحا بحجب الثقة ضد محي الدين.