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كوريا الجنوبية: لا محادثات مع الجارة الشمالية بشأن قمة جديدة

10:44 م الأربعاء 28 يوليه 2021
كوريا الجنوبية: لا محادثات مع الجارة الشمالية بشأن قمة جديدة

الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان

كوريا الجنوبية - (أ ش أ)

نفى مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه- إن، اليوم الأربعاء، تقريرًا إخباريًا مفاده أن الكوريتين تجريان محادثات للترتيب لقمة أخرى.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر حكومية لم تسمها أن الجانبين يسعيان لعقد قمة مشتركة بين الكوريتين، ونسبت الوكالة إلى مصدر قوله إن قمة افتراضية ربما تكون خيارًا بسبب جائحة كورونا.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نسختها الإنجليزية - عن المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية بارك كيونج مي، قوله في بيان مقتضب "التقرير الإخباري الأجنبي ليس صحيحًا.. لم تكن هناك مناقشة ذات صلة".

وأعادت الكوريتان أمس الثلاثاء تشغيل خطوط الاتصال المباشر بينهما، وقال قصر الرئاسة الكوري الجنوبي إن مون وكيم تبادلا الرسائل الشخصية عدة مرات منذ أبريل وتوصلا إلى اتفاق لإعادة الاتصال عبر الخطوط الساخنة التي قطعتها بيونج يانج من جانب واحد قبل 13 شهرًا.

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مون جيه- إن الرئيس الكوري الجنوبي كوريا الجنوبية كوريا الشمالية

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