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"سُرقت من الشعب".. الرئيس التونسي يكشف حجم الأموال المنهوبة

10:45 م الأربعاء 28 يوليه 2021
"سُرقت من الشعب".. الرئيس التونسي يكشف حجم الأموال المنهوبة

الرئيس التونسي قيس سعيد

وكالات:

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، من يحاول إتلاف الوثائق المتعلقة بالأموال المنهوبة بمحاسبته أمام القضاء، مؤكدًا عزمه إصدار قانون يسمح بإعادة تلك الأموال.

ودعا سعيد خلال اجتماع مع رئيس اتحاد الصناعة والتجارة وداد بوشماوي اليوم الأربعاء، التجار للابتعاد عن المضاربة والاحتكار، مطالبًا الجميع بالتكافل والتعاون في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وقال إن الاختيارات الاقتصادية الخاطئة تسببت في ضغوط مالية كبيرة على البلاد، وكشف عن حجم الأموال المنهوبة التي بلغت 4.8 مليار دولار قائلاً إنها سُرقت من الشعب.

قيس سعيد الأموال المنهوبة أحداث تونس رئيس تونس

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