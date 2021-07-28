"فايزر": بدء تجارب اختبار فاعلية لقاح كورونا لمكافحة متحور "دلتا" في أغسطس

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت شركة فايزر الأميركية، اليوم الأربعاء، عن بدء تجارب لاختبار مدى فاعليته النسخة المطورة من لقاح كورونا في مكافحة انتشار المتحور "دلتا" الذي يتسم بأنه الأوسع انتشارًا.

وأعلنت الشركة في بيان اليوم عن بدء دراسات القدرة المناعية ومعدلات الأمان للنسخة المطورة من اللقاح، في أوائل أغسطس المقبل، موضحة أن معدلات الإصابة بتمحور دلتا في الولايات المتحدة حاليًا تمثل 82% من الحالات المسجلة، وأن الشركة قد تتقدم بطلب للحصول على موافقة على الاستخدام الطارئ لجرعة مساعدة أخرى من اللقاح خلال أوائل الشهر القادم.

وأضاف البيان "نعتقد أنه من الأفضل البدء في تلقي جرعة ثالثة من لقاح كورونا في غضون الستة أشهر أو الـ12 شهرًا القادمة لضمان أعلى مستويات الحماية ضد الفيروس.. الدراسات مستمرة حاليًا لتقييم مدى فاعلية ودرجات الأمان بالنسبة لتلقي جرعة ثالثة من التطعيم".

يذكر أن شركة فايزر أعلنتا في يونيو الماضي عن بدء تجارب لاختبار مدى فاعلية ودرجات المناعة التي يمنحها اللقاح الخاص بها ضد الإصابة بفيروس كورونا بين الأطفال في الأعمار ما بين 6 أشهر إلى 11 عامًا.