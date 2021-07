الأمير تشارلز يزيح الستار عن النصب التذكاري لضحايا الشرطة ويشيد بتضحياتهم (فيديو)

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أشاد ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أمير ويلز بـ"الشجاعة والتضحية" لضباط الشرطة خلال افتتاح النصب التذكاري لضحايا الشرطة، في حضور عائلات ضباط الشرطة الذين قُتلوا أثناء الخدمة ورئيس الوزراء بوريس جونسون، وزير الداخلية بريتي باتيل، ومفوض شرطة العاصمة السيدة كريسيدا ديك.

وقال تشارلز ،في تصريحات أوردتها، صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، "تحية لأولئك الذين ضحوا بحياتهم للحفاظ على سلامتنا".

وأعرب تشارلز، من أمام النصب التذكاري الجديد لشرطة المملكة المتحدة في ستافوردشير، شكره نيابة عن البلاد للرجال والنساء الذين وضعوا أنفسهم في طريق الخطر لحماية الأمة.

وافتتح تشارلز اللوحة التي تخلد ذكرى ما يقرب من 5000 من ضباط الشرطة والإداريين الذين لقوا حتفهم في الخدمة، منذ أن أسس الأخوان غير الشقيقين هنري وجون فيلدنج فرقة الشرطة الأولى عام 1749، والتي تعد الشرطة الأولى للعاصمة بشكلها الحالي.

ووقف الحضور دقيقة صمت لإحياء ذكرى كل من لقوا حتفهم في خدمة الشرطة أثناء أداء واجبهم.

The Prince lays a wreath at the national UK Police Memorial in memory of all those who dedicated their lives to protecting others. pic.twitter.com/q7MrDCS5xD — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) July 28, 2021

The Prince of Wales is attending the dedication ceremony of the new national UK Police Memorial.



The memorial at the National Memorial Arboretum in Staffordshire commemorates the courage and sacrifice of members of the UK Police service. pic.twitter.com/PM6qh1kZ1u — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) July 28, 2021