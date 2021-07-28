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روسيا: اكتمال مشروع "نورد ستريم 2" بنسبة 99%

08:33 م الأربعاء 28 يوليه 2021
روسيا: اكتمال مشروع "نورد ستريم 2" بنسبة 99%

مشروع خط الغاز نورد ستريم 2

روسيا - (أ ش أ)

أعلنت شركة "نورد ستريم 2" المسؤولة عن مشروع "السيل الشمالي-2" الروسي اليوم الأربعاء اكتمال تنفيذ المشروع بنسبة 99% والذي يهدف لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

وقالت شركة "نورد ستريم 2" في بيان لها حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية إن سفينة مد الأنابيب "الأكاديمي تشيرسكي" انتهت من العمل المخطط له، فيما تواصل سفينة "فورتونا" بناء القسم الأخير من المشروع.

يذكر أن "نورد ستريم 2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وانطلقت أعمال بناء المشروع منذ 3 سنوات، حيث يمر عبر المناطق الاقتصادية الاستثنائية والمياه الإقليمية لكل من ألمانيا والدنمارك وفنلندا والسويد وروسيا.

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مشروع نورد ستريم 2 روسيا ألمانيا بحر البلطيق الغاز

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