Masrawy logo white

حرائق تلتهم مناطق شاسعة شمالي لبنان.. وبيروت تطلب مساعدة قبرص (فيديو)

08:09 م الأربعاء 28 يوليه 2021
حرائق تلتهم مناطق شاسعة شمالي لبنان.. وبيروت تطلب مساعدة قبرص (فيديو)

حرائق هائلة في محافظة عكار

كتب - محمد صفوت:

اندلعت حرائق هائلة في محافظة عكار شمالي لبنان الأربعاء، وامتدت حرائق الأحراج والغابات إلى الأماكن السكنية، وقضت على مساحات كبيرة من الأشجار، وأسفرت عن مقتل شخص على الأقل.

وتواجه فرق الدفاع المدني اللبنانية صعوبات كبيرة في عمليات إخماد الحرائق، ودفعت بـ9 فرق إنقاذ لاحتواء الأزمة الجديدة التي ضربت لبنان.

وفقًا للمعلومات بوسائل الإعلام اللبنانية، فإن الحريق اندلع في غابات الصنوبر في محلة القطلبة ثم امتد إلى غابة المرجان في بلدة القبيات، قبل أن يصل للمساكن في عكار.

وذكرت وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم، أن متطوعًا توفي بينما كان يساهم في إخماد الحرائق التي أكثر من منطقة في شمال لبنان.

ونقلت عن رئيس مركز الدفاع المدني في عيات طلال أيوب، قوله إن حريقًا آخر اندلع في منطقة بينو على مساحة 20 ألف متر مربع من أشجار السنديان وبساتين الزيتون، موضحًا أن أسباب اتساع رقعة الحريق ترجع إلى الهواء الساخن الذي يضرب المنطقة.

الرئيس اللبناني يطلب الاستعانة بقبرص

بدوره أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه أعطى توجيهاته بالاستعانة بالدولة القبرصية حال تطورت الحرائق في محافظة عكار شمالي لبنان، وذلك للمساهمة في إخماد النيران التي اندلعت في عدد من المناطق بالمحافظة.

وأضاف عون أنه تابع تطور الحرائق التي اندلعت اليوم في عدد من المناطق بمحافظة عكار (شمالي لبنان)، وخصوصا مناطق القبيات وبينو.

وطلب عون من قيادة الجيش والدفاع المدني بذل كل الجهود لإطفائها والحؤول دون امتدادها الى المنازل، ومساعدة الأهالي.

لبنان يطلب مساعدة عاجلة من قبرص

واتساقًا مع توجيهات عون، أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، اتصالاً بوزيرة الدفاع والخارجية بحكومته زينة عكر؛ لطلب مساعدة عاجلة من قبرص لإرسال طائرات متخصصة في إخماد الحرائق وإنقاذ المواطنين في منطقة القبيات بمحافظة عكار شمالي لبنان.

وطلب دياب من وزير الداخلية اللبنانية محمد فهمي، إعطاء التعليمات إلى البلديات في المنطقة للمؤازرة وتقديم المساعدة.

حرائق لبنان قبرص ميشال عون حرائق الأحراج عكار

الخبر التالى:

بوتين يبحث الوضع في أفغانستان مع مجلس الأمن الروسي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
31

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

284090

إجمالي الإصابات

16498

إجمالي الوفيات

228624

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -بالأسماء.. وزير الداخلية يعتمد حركة التنقلات لعام 2021

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا