حرائق تلتهم مناطق شاسعة شمالي لبنان.. وبيروت تطلب مساعدة قبرص (فيديو)

كتب - محمد صفوت:

اندلعت حرائق هائلة في محافظة عكار شمالي لبنان الأربعاء، وامتدت حرائق الأحراج والغابات إلى الأماكن السكنية، وقضت على مساحات كبيرة من الأشجار، وأسفرت عن مقتل شخص على الأقل.

وتواجه فرق الدفاع المدني اللبنانية صعوبات كبيرة في عمليات إخماد الحرائق، ودفعت بـ9 فرق إنقاذ لاحتواء الأزمة الجديدة التي ضربت لبنان.

وفقًا للمعلومات بوسائل الإعلام اللبنانية، فإن الحريق اندلع في غابات الصنوبر في محلة القطلبة ثم امتد إلى غابة المرجان في بلدة القبيات، قبل أن يصل للمساكن في عكار.

وذكرت وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم، أن متطوعًا توفي بينما كان يساهم في إخماد الحرائق التي أكثر من منطقة في شمال لبنان.

ونقلت عن رئيس مركز الدفاع المدني في عيات طلال أيوب، قوله إن حريقًا آخر اندلع في منطقة بينو على مساحة 20 ألف متر مربع من أشجار السنديان وبساتين الزيتون، موضحًا أن أسباب اتساع رقعة الحريق ترجع إلى الهواء الساخن الذي يضرب المنطقة.

بدوره أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه أعطى توجيهاته بالاستعانة بالدولة القبرصية حال تطورت الحرائق في محافظة عكار شمالي لبنان، وذلك للمساهمة في إخماد النيران التي اندلعت في عدد من المناطق بالمحافظة.

وأضاف عون أنه تابع تطور الحرائق التي اندلعت اليوم في عدد من المناطق بمحافظة عكار (شمالي لبنان)، وخصوصا مناطق القبيات وبينو.

وطلب عون من قيادة الجيش والدفاع المدني بذل كل الجهود لإطفائها والحؤول دون امتدادها الى المنازل، ومساعدة الأهالي.

واتساقًا مع توجيهات عون، أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، اتصالاً بوزيرة الدفاع والخارجية بحكومته زينة عكر؛ لطلب مساعدة عاجلة من قبرص لإرسال طائرات متخصصة في إخماد الحرائق وإنقاذ المواطنين في منطقة القبيات بمحافظة عكار شمالي لبنان.

وطلب دياب من وزير الداخلية اللبنانية محمد فهمي، إعطاء التعليمات إلى البلديات في المنطقة للمؤازرة وتقديم المساعدة.

